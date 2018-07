Bénin: Décès du roi Agoli-Agbo d'Abomey

L'Autorité régionale de régulation de l'électricité de la CEDEAO (Arrec) et le… Plus »

Depuis ce lundi, les hommages se multiplient. Les personnalités politiques saluent le sens des responsabilités du roi. Les têtes couronnées, comme on les appelle au Bénin, ne dirigent plus de royaume mais elles gardent un rôle important. Elles aident les autorités à résoudre des crises et sont très courtisées à l'approche des élections. Elles sont respectées par les Béninois. La preuve, sur les réseaux sociaux où s'est propagée la nouvelle, personne n'a dit « le roi est mort », c'est interdit. La nuit est tombée à Danhomé.

Tous les dignitaires vaudou lui font allégeance. Les politiques le considèrent comme un très grand électeur et viennent le voir à chaque veille de scrutin. Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi lui ont rendu visite récemment encore.

Le roi d'Abomey Agoli-Agbo est mort lundi matin 2 juillet après 8 ans sur le trône. Abomey est la ville où le célèbre roi Béhanzin a régné et combattu les Français au XVIIIe siècle. Le roi décédé était l'une des têtes couronnées les plus respectées du pays.

