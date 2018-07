Angola: Filda2018 - Montage des stands en "vitesse de croisière"

Luanda — Soixante pour cent des stands qui accueilleront les 350 exposants à la 34e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018) sont déjà montés, à huit jours du démarrage de l'événement, a constaté lundi, l'Angop, dans la Zone Economique Spéciale (ZEE) , le nouvel local où l'exposition aura lieu.

Pour cette édition, qui aura lieu du 10 au 14 ce mois, 15 pays ont confirmé leur participation, notamment l'Afrique du Sud, le Portugal, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, le Ghana, le Mozambique, l'Uruguay, le Brésil et États-Unis.

L'organisation de la foire attend à la Zone économique spéciale, située dans le district de Viana, plus de six mille visiteurs par jour, y compris les étudiants, les hommes d'affaires et professionnels de divers domaines.

Contrairement à l'espace d'exposition de la Baie de Luanda, où a eu lieu la 33e édition de la FILDA, dans la ZEE, avec près de trois hectares, il y a un grand espace pour le stationnement des véhicules des visiteurs et des exposants, des espaces pour la restauration et le secteur administratif.

A propos de la préparation de la foire, la directrice de marketing de la FILDA 2018, Claudia Vidal a dit souhaiter, avec les nouvelles installations, établir un «point sûr» d'affaires nationales et internationales et répondre à la vision de l'Exécutif de transformer cette zone en une ville entrepreneurial, qui favorise l'emploi et la compétitivité parmi les industries nationales.

Seront présentes les entreprises des secteurs de la construction, de l'industrie légère et lourde, des télécommunications, de l'électronique, de la transformation des aliments, des services, du transport, de l'agriculture, de l'exploitation minière, ses services financiers, des banques, des assurances, de la restauration, de la santé, de l'immobilier, entre autres.

L'édition 2017 avait eu lieu à la fin de juillet dans la Baie de Luanda et a rassemblé une centaine de sociétés.

En 2016, la foire n'a pas eu lieu à cause de la crise qui a secoué le pays.