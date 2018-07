Nigeria: Le club-espace de Fela avant l'arrivée du chef de l'Etat français

Une visite de cœur et de raison Plus »

« On a subi la perception négative des gouvernements au cours des années, également du temps de mon père. Ils ont toujours essayé de détruire tous nos efforts. C'est encore très douloureux de repenser à tout ça mais c'est cela notre combat. Stopper la violence gratuite policière et faire cesser le harcèlement ainsi que les excuses stupides données ici à propos des paroles de nos chansons », a-t-il ajouté.

L'oeil brillant, Femi Kuti repense à son père car l'autoproclamé président noir fut jeté en prison et battu, à plusieurs reprises, à cause de la première version du Shrine.

