Mali: Dix-sept morts perdus dans le désert

Les passagers étaient tous Maliens. La plupart étaient résidants en Algérie et revenaient dans la région pour rendre visite à leur famille. D'autres, comme cette mère et ses deux enfants, étaient allés en Algérie quelques jours pour se faire soigner. D'autres, enfin, avaient tenté d'immigrer mais étaient de retour chez eux.

Le véhicule a quitté l'Algérie le 21 juin dernier avec à son bord quatre enfants, six femmes et sept hommes dont le chauffeur. Ils devaient arriver à Tombouctou, après deux jours sur la route, selon le maire adjoint de la ville de Diré, au Mali, qui a pu recueillir des informations sur place.

Au Mali, dix-sept personnes dont des femmes et des enfants ont été retrouvées mortes dans un véhicule de transport en commun, à 60 km d'Araouane, au nord de Tombouctou. Le conducteur du bus s'est égaré entre l'Algérie et Tombouctou, perdu en plein désert. Aucun des voyageurs n'a survécu, selon les autorités locales.

