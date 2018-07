Sénégal: Moly Kane et Mamadou Khouma Guèye vont représenter le Sénégal au "Clap Ivoire" 2018

La réalisatrice Khardiata Pouye, de la RTS, l'actrice Fatou Jupiter Touré, le scénariste El Hadji Gora Thiam, et le critique de cinéma et journaliste à la RTS2, Abdou Rahmane Mbengue, étaient membres du jury, selon la DCI, une direction placée sous la tutelle du ministère sénégalais de la Culture.

"Le documentaire est choisi pour ses images poétiques, son discours bien structuré, son traitement symbolique et artistique", explique le jury sénégalais présidé par Thierno Diagne Ba, chef de la division promotion, coopération et communication à la Direction de la cinématographie.

Selon un communiqué de la DCI, la fiction "Goom Bi" (La plaie), de Moly Kane, et le documentaire "Saraba", de Mamadou Khouma Guèye, ont été sélectionnés, le 27 juin, par un jury sénégalais, parmi 14 films - neuf fictions et cinq documentaires en compétition.

