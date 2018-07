Ile Maurice: Une enseigne locale pour remplacer Shoprite

Cependant, le choix de la direction devrait se porter sur une enseigne locale. Une des conditions sine qua non pour l'enseigne choisie sera de pouvoir ouvrir ses portes au plus tard en décembre. D'autant que l'incendie en novembre dernier avait causé d'énormes préjudices pour les fêtes de fin d'année.

Qui, de Winners, de Monoprix ou d'Intermart s'installera à Trianon Shopping Park ? Le remplaçant de Shoprite Hyper Ltd se positionne déjà. Highway Properties Ltd, gérant du centre commercial, était également en négociation avec l'enseigne française Carrefour.

