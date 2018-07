Afrique: Paludisme - Les dirigeants africains lancent une nouvelle campagne pour l'éradication

Ce lundi 2 juillet marque le lancement de Zéro Palu ! Je m'engage, une campagne à l'échelle du continent co-dirigée par la Commission de l'Union africaine et le Partenariat Rbm (Rollback malaria) pour en finir avec le paludisme et soutenue par des dirigeants africains. Grâce à elle, davantage de personnes seront impliquées dans la lutte contre la maladie, qui tue plus de 400 000 Africains chaque année.

Suite à des rapports indiquant que les cas de paludisme ont augmenté pour la première fois depuis plus d'une décennie, Zéro Palu ! Je m'engage cherche à relancer un mouvement social général visant à remettre sur la bonne voie les efforts qui ont contribué à réduire de 60 % les cas et à sauver environ 7 millions de vies depuis 2000, et à permettre d'atteindre l'objectif consistant à éliminer le paludisme en Afrique d'ici 2030.

Cette campagne, dévoilée par le Président sénégalais Macky Sall et le Roi Mswati III d'Eswatini dimanche dernier lors de la réunion d'AIDS Watch Africa, à l'occasion du 31e Sommet de l'Union africaine, et approuvée aujourd'hui par 55 chefs d'État et de gouvernement africains, renforce l'appropriation par les communautés de la prévention et de la prise en charge du paludisme, ainsi que la mobilisation des ressources supplémentaires pour cet effort.

"Dans mon pays, le paludisme est depuis longtemps un problème majeur de santé publique menaçant le développement socio-économique et la trajectoire de transformation structurelle qui a fermement placé notre pays sur la voie du développement durable. C'est grâce à l'appropriation nationale, à la responsabilité partagée et à la solidarité mondiale que nous pourrons vaincre le paludisme pour de bon", a indiqué Macky Sall.

Pour le président du Rwanda, Paul Kagame, président de l'Union africaine, " le continent africain supporte plus de 90 % de la charge mondiale du paludisme. C'est dans ce contexte que nous avons lancé la campagne « Zéro Palu ! Je m'engage », une campagne à l'échelle du continent en faveur d'une Afrique sans paludisme.

La campagne relancera les mouvements populaires dans lesquels des particuliers, des familles, des communautés, des chefs religieux, le secteur privé, des dirigeants politiques et d'autres membres de la société promettent de s'engager dans la lutte contre le paludisme".

Inspiré par la campagne nationale du même nom lancée au Sénégal en 2014, Zéro Palu ! Je m'engage est maintenant déployé à travers le continent africain pour encourager tous les citoyens - dirigeants politiques, d'entreprises, chefs communautaires et religieux, ainsi que les particuliers, les familles et les communautés - à s'engager personnellement à en finir pour de bon avec le paludisme.

À ce jour, plus de 20 pays africains se sont engagés à soutenir la campagne. Les présidents de l'Ouganda, de la Zambie et du Mozambique lancent déjà des campagnes nationales de distribution de moustiquaires à grande échelle et visent à mettre sur pied des conseils nationaux de lutte contre le paludisme de haut niveau et des groupes parlementaires pour la lutte contre le paludisme.

D'autres, y compris les Premières dames du Ghana et du Niger, se sont engagés à faire plus d'efforts pour inciter les dirigeants et les communautés à lutter contre le paludisme dans leurs pays.

A en croire le Roi Mswati III du Royaume d'Eswatini, président de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, " cette campagne renforce encore notre engagement à éliminer le paludisme en Afrique alors que nous appelons à présent l'ensemble de la population, à tous les niveaux, à œuvrer avec nous pour libérer notre continent de ce fléau. J'exhorte tous les gouvernements à investir davantage dans la lutte contre cette maladie.

Cependant, le succès de cette campagne dépendra des partenariats et de la collaboration entre les secteurs et parmi notre population, car en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas gagner cette lutte contre le paludisme seuls".

Le président directeur général du parteariat Rbm, la plus grande menace à la lutte contre le paludisme est l'inaction et la complaisance.

"Nous pouvons être la génération qui mettra fin à cette maladie débilitante. La campagne Zéro Palu ! Je m'engage vise à créer une coalition victorieuse pour l'éradication du paludisme dans tous les pays, en réunissant des partenaires de tous les secteurs. Zéro Palu ! dépend de moi, de vous et de tout le monde", affirme-t-il.