Ile Maurice: Turkish Airlines recrute des Mauriciens

Pour la première fois, Turkish Airlines ouvre ses portes à un recrutement international. Les intéressés peuvent déposer leur lettre de motivation, leur CV, deux photos d'identité, copie de leur carte d'identité, du passeport, des diplômes d'études secondaires ou universitaires, du 4 au 6 juillet au bureau de Turkish Airlines, à Port- Louis. Ce recrutement est ouvert à tous ceux nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1997. Parmi les critères, il faut mesurer 1 m 60 à 1 m 80 pour les femmes et 1 m 70 à 1 m 90 pour les hommes. Avoir une bonne maîtrise de l'anglais écrit et parlé, être détenteur de SC et HSC, ne pas avoir de tatouage visible, piercing ou cicatrice de brûlure. Vous devez également vous adapter à de nouvelles situations, lieux et gens.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.