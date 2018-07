Ile Maurice: Vente du passeport - La polémique enfle dans un autre pays de l'océan Indien

L'ancien ministre du Logement et des terres n'en démord pas. «Je n'ai jamais commis de fraude. Je n'ai… Plus »

Grâce à ce passeport, ces Iraniens peuvent voyager dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient sans visa. Ils ont également la possibilité d'ouvrir des comptes dans des banques étrangères et d'enregistrer des compagnies à l'étranger.

Le passeport des Comores peut s'acheter depuis le 27 novembre 2008. À ce jour, plus de 1 000 Iraniens possèdent un passeport comorien ; la majorité l'a obtenu entre 2011 et 2013. Certains en possèdent d'ailleurs plus d'un.

Alors que la vente du passeport mauricien fait toujours polémique, aux Comores, le gouvernement a annulé en janvier quelque 155 passeports, dont plus de 100 acquis par des Iraniens. C'est ce que révèle Reuters, dans un article en date du 29 juin. Au niveau des autorités comoriennes, on justifie ces annulations par le fait que les documents n'avaient pas étaient issus correctement.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.