Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off - Duel au sommet entre Mazembe et V.Club

Le titre de la 23e édition du championnat national de football se joue désormais entre le club de Lubumbashi, actuel leader, et celui de Kinshasa, son poursuivant direct, qui est à trois longueurs, mais avec deux matchs en retard.

On tend vers la fin du Play-Off de la 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Et les tendances au classement se précisent déjà au regard des résultats de derniers matchs, avec surtout la course pour le titre entre le TP Mazembe de Lubumbashi et l'AS V.Club de Kinshasa bien lancée avec son « opération trois points » (glaner les trois points à chaque match jusqu'à la fin du championnat).

Le 1er juillet, dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, le TP Mazembe a assuré un très précieux service minimum face au Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa. Un but à zéro, tel a été le score final de cette rencontre comptant pour la 20e journée. Le maestro zambien des Corbeaux, Rainford Kalaba, a inscrit l'unique but de la partie à la 17e mn, sur une passe décisive de l'inusable Trésor Mputu Mabi.

Au stade des Martyrs, l'AS V.Club a largement battu l'AS Maniema Union par quatre buts à zéro avec un triplé de Jean-Marc Makusu et un but de l'expérimenté Yves Diba Ilunga à la 87e mn, sur une passe décisive de Makusu. Ce dernier, Notons-le, a totalisé vingt buts, étant à une longueur de Ben Malango de Mazembe qui en a inscrit vingt et un. En premier match, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi a dominé la formation locale d'AC Rangers par un but à zéro. Buteur-maison des Anges et Saints du Kasaï Oriental, Lusiela Mande a inscrit l'unique but de la partie.

Classement

Au classement, Mazembe est premier avec cinquante points en vingt et un matchs livrés et un goal différence de +21. V.Club est deuxième avec quarante-sept points en dix-neuf matchs pour un goal différence de +39. Sanga Balende se retrouve à la troisième position avec quarante-trois points pour dix-neuf matchs joués et un goal différence de +28. DCMP occupe la quatrième position avec trente-huit points en dix-huit matchs livrés et un goal average de +24, devant Lupopo qui compte trente-huit points en dix-neuf matchs joués et un goal average de +7.

Dans la suite du classement, on note à la sixième place Maniema Union (trente points en vingt matchs), CS Don Bosco (vingt et un points en dix-huit matchs), Mont Bleu (dix-huit points en dix-huit matchs), AC Rangers (onze points, seize matchs). L'AS Dragons/Bilima est dixième avec dix points engrangés au terme de dix-neuf matchs. La Jeunesse sportive Groupe Bazano (dix points, vingt matchs) et l'AS Dauphin noir (neuf points en dix-huit matchs) clôturent le classement provisoire du Play-Off.