Madagascar: Accouchement et Néonatalogie - Des simulateurs très réalistes pour renforcer la formation des élèves sages-femmes

Les simulateurs « MamaNatalie » et « NeoNatalie » ont été développés, sur la base de recherches scientifiques poussées, par une entreprise spécialisée, fournisseur mondial de matériels de formation et de matériels thérapeutiques dédiés aux interventions médicales.

Des simulateurs d'accouchement et de réanimation des nouveau-nés ont été remis à des instituts de formation de paramédicaux et à plusieurs maternités et hôpitaux, en vue de renforcer les performances des apprenants en matière d'accouchement et de néonatalogie.

Sept « MamaNatalie » et sept « NeoNatalie » ont été remises le 29 juin dernier, aux Instituts de formation interrégionale des paramédicaux (IFIRP) d'Antananarivo et de Toliara, aux maternités de Befelatanana, ainsi qu'aux centres hospitaliers de district d'Itaosy, d'Antanambao et de Mitsinjo-Betanimena à Toliara. Il s'agit d'équipements permettant de renforcer les performances des élèves sages-femmes et des apprenants dans les services prenant en charge les mères enceintes et les nouveau-nés. « MamaNatalie » est un outil de simulation d'accouchement qui permet de recréer des situations d'accouchements normaux ou complexes. Ce matériel permet de simuler des situations telles que la dilatation du col ; les sons cardiaques du fœtus ; la position et l'expulsion du bébé ; la configuration de l'utérus ou encore l'expulsion (complète ou non) du placenta, etc.

Soins postnataux. Quant à la « NeoNatalie », il s'agit d'un simulateur destiné à l'apprentissage des gestes de base des techniques de réanimation du nouveau-né. Ce matériel possédant une taille et une apparence réaliste du nouveau-né, permet un enseignement conforme aux standards mondiaux. Développé pour répondre à l'enseignement des gestes requis dans les premières minutes de vie du nouveau-né, cet outil permet d'optimiser la formation aux premières étapes de la réanimation néonatale. Avec cet équipement (qui, une fois rempli d'eau, permet de reproduire la texture et le poids d'un nouveau-né proche de la réalité), il est possible de simuler des caractéristiques telles que la respiration spontanée, les techniques d'aspiration, le premier cri du nourrisson, etc. Il peut également être utilisé pour l'apprentissage des soins postnataux dans le cadre d'un scénario de naissance sans complication, ou nécessitant d'autres interventions plus ciblées telle la pratique de ventilations et de compressions thoraciques.

Confédération. Ces équipements ont été offerts par la Confédération internationale des sages-femmes, représentée par la Liliane Ingabire Magera qui les a personnellement remis aux représentants des entités bénéficiaires, à l'IFIRP de Befelatanana. Les IFIRP d'Antananarivo et de Toliara auront droit à cinq « MamaNatalie » et « NeoNatalie » chacun, tandis que les quatre maternités disposeront de deux matériels chacune. Voahangy Lalao Ramahavonjy, présidente de l'Association nationale des sages-femmes - par ailleurs, membre de la Confédération internationale des sages-femmes - n'a pas manqué de souligner que l'objectif est avant tout de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale à Madagascar.