Madagascar: Vavatenina - Andry Rajoelina à l'écoute des Betsimisaraka

La Région Analanjirofo est complètement conquise par Andry Rajoelina. En effet, après le succès populaire de SoanieranaIvongo, la marée orange a encore frappé hier dans le District de Vavatenina.

La boue laissée par la pluie battante de la veille et qui s'est poursuivie dans la matinée n'a pas cassé la ferveur des partisans de l'ancien président de la Transition venant des 11 communes composant ledit District. Bon nombre d'entre eux ont fait plus de 24 heures de marche à pied pour se rendre sur la « Place Jerijery » où la rencontre a eu lieu. A entendre les propos du député Mamy Aurélien, cet engouement est normal dans la mesure où Vavatenina a attendu ce moment depuis très longtemps. A noter que la pluie s'est arrêtée juste avant l'arrivée de l'ex-homme fort du pays.

Acheminement. Face à cette preuve d'amour, Andry Rajoelina est resté à l'écoute des Betsimisaraka, entre autres, des jeunes, des personnes âgées, des enseignants, des fonctionnaires, des cultivateurs et des paysans. A l'exemple du Tangalamena Lahy Michel qui a interpellé l'ex-Chef de l'Etat par rapport à l'état de la route Tsikafika - Vavatenina qui n'a jamais eu d'entretien depuis 1962, et les routes à l'intérieur de la ville qui sont en piteux état. Vavatenina est un district producteur de girofle, de vanille, de café, de poivre, de letchis et de l'or, pourtant, la population locale rencontre des difficultés dans l'acheminement des produits. Par ailleurs, le quotidien de la population locale est caractérisé par l'insécurité, le délestage, le vol des vanilles, le chômage et la difficulté d'accès à l'eau potable.

« Maux sociaux ». Pour sa part, Andry Rajoelina a fait remarquer qu'il n'est pas venu à Vavatenina pour faire du « Jerijery ». Il a surtout fait le déplacement pour écouter les « maux sociaux » qui prévalent dans l'Analanjirofo, afin de pouvoir apporter par la suite des solutions. D'ailleurs, il a promis de revenir bientôt avec des projets concrets pour sortir la population de cette impasse et pour apporter le développement au niveau de la Région Betsimisaraka. Hier, Andry Rajoelina a lancé un appel à l'endroit de tout un chacun, à savoir les jeunes diplômés et les jeunes sans diplômes, les chômeurs, les intellectuels, les paysans, ainsi que tous les Malgaches qui souhaitent apporter leur contribution au développement de la Nation à rejoindre l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM). L'inscription est ouverte sur toute l'étendue du territoire. En retour, la population de Vavatenina qui a réclamé la candidature d'Andry Rajoelina à l'élection présidentielle, a confirmé son soutien indéfectible à ce dernier. D'ailleurs, en guise de « tso-drano », on lui a enfilé les tenues traditionnelles des Betsimisaraka, hier. Ce jour, l'ancien président de la Transition est attendu à Brickaville et à Vatomandry dans le cadre de la présentation de son projet IEM.