Madagascar: Commune de Tsiafajavona - Une nouvelle EPP construite avec l'appui de la STAR

C'est pour cela que la STAR a décidé d'appuyer le projet de la construction d'une école dans le Fokontany Anosiarivo », ont affirmé les représentants de la STAR. Les infrastructures ont été officiellement inaugurées le 30 juin dernier. Ce projet de construction fait suite aux nombreuses actions déjà entreprises par la STAR depuis 2016. Parmi ces actions figure l'adduction d'eau par des puits et des bornes- fontaines. Les « fokontany » de « Tsangambaton'ny Ntaolo » et « Ambony Atsimo », ainsi que les hameaux d'Anteza, Ankirihitra et Ambondrona sont bénéficiaires depuis 2017. Cette fois, outre la construction du nouveau bâtiment, l'EPP a également été dotée de toilettes et d'un puits, ainsi que de 60 tables-bancs. « Il est important pour nous d'apporter notre contribution à l'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Il est naturel pour la STAR de considérer la dimension éducative et durable dans les zones où elle est implantée. Nous espérons ainsi que cette nouvelle école permettra aux enfants, qui seront les acteurs de demain, d'avoir un avenir meilleur », a affirmé Anna Rabary, secrétaire générale de la STAR.

