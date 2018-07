Egypte: Un projet de loi fait craindre une censure accrue sur Internet

L'Egypte figure à la 161e place sur 180 pays du classement 2018 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Ce lundi, quatre ONG, dont la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, sont allées plus plus loin, en dénonçant dans un rapport commun le commerce depuis 2013 de technologies de surveillance de masse de la France vers l'Egypte qui, selon elles, ont conduit à l'arrestation de dizaines de milliers d'opposants ou de militants dans le pays.

Selon de nombreux activistes, cette nouvelle loi ne servirait qu'à légitimer des pratiques déjà existantes. Ce que récuse Ossama Heikal, le président de la commission des médias au sein du Parlement égyptien, arguant que certains comptes électroniques hors contrôle, « atteignent une diffusion plus grande encore que certains journaux » du pays. Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas la première nation à aller dans cette direction. »

Cette fois, « on va considérer les propos tenus sur les réseaux par de simples citoyens comme des fausses nouvelles », s'inquiète Mohamed Abdelsalam, directeur de l'unité de recherche de l'AFTE, l'Association pour la liberté de pensée et d'expression.

Ce projet de loi approuvé le 10 juin dernier en première lecture vise principalement les médias égyptiens, mais aussi les sites personnels, les blogs individuels ou les comptes de particuliers sur des réseaux sociaux, et notamment tous les internautes qui seraient suivis par plus de 5 000 abonnés.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.