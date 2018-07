Algérie: Course sur piste UCI de Mannheim - Yacine Chalel en quête de ses premiers points en vue des JO-2020

Paris — Le cycliste algérien Yacine Chalel a annoncé lundi qu'il disputera la course sur piste de Mannheim, prévue le dimanche 8 juillet courant en Allemagne, "avec l'ambition de récolter ses premiers points" en vue des prochain Jeux Olympiques, prévus en 2020 à Tokyo (Japon).

"Mannheim sera la première course où les points marqués serviront à la qualification pour les prochaines Olympiades. Autant dire donc qu'il faudra être au rendez-vous" a indiqué sur sa page facebook le champion d'Afrique, en précisant qu'au programme de cette course, il y aura un omnium et un scratch.

Le sociétaire du club français Olympique CVO, victime d'une vilaine chute vendredi lors du semi-nocturne d'Etigny, a annoncé également avoir "déjà repris les entraînements" pour préparer la course de Mannheim.

Chalel, qui avait ménagé ses efforts pendant le mois de Ramadhan n'a repris la compétition que dernièrement, mais les choses se sont très bien passées pour lui.

L'Algérien a signé en effet sa première victoire de la saison lors d'une nocturne disputée mardi dernier à Troyes. Une épreuve disputée sur une distance de 80.34 km et remportée en 1h59, devant Ludovic Bideau (VS Chartrain) et Baptiste Didier (Paris Cycliste Olympique).

A Etigny, une course toutes catégories, organisée par l'AC Saltusien, c'est Mathieu Urbain, sociétaire du VC Toucy qui l'avait emporté, succédant ainsi à Loïc Forestier, le vainqueur de la précédente édition.