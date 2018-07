Algérie: Classement mondial junior - Youcef Rihane, le seul algérien à avoir progressé cette semaine

Londres — Le tennisman Youcef Rihane est le seul des douze algériens les mieux classés sur le plan mondial de la catégorie "juniors" à avoir enregistré une petite progression dans le classement de cette semaine, dévoilé lundi par la Fédération internationale de tennis (ITF).

Ses douze compatriotes (huit garçons et quatre filles) ont tous régressé, à commencer par Amen Ali-Moussa et Yanis Benmansour ayant perdu 16 places chacun, au moment où Adel Khalil Radjaâ et Ryad Anseur ont reculé de dix places.

Pour leur part, Samir Hamza Reguig, Matis Amier et Mohamed-Racym Rahim ont perdu neufs places, soit trois de plus que Mohamed-Ali Abibsi, qui lui n'a reculé que de six places cette semaine.

Rihane, qui a gagné une place dans ce nouveau classement reste donc l'Algérien le mieux positionné sur le plan mondial de la catégorie junior (173e), loin devant Reguig (1261e) et le tandem Amier - Rahim, tous les deux à la 1492e place.

Chez les filles, Houria Boukholda a réussi à se maintenir au 1366e rang, qu'elle occupe depuis la semaine passée, au moment où ses compatriotes Lynda Benkaddour, Bochra Rehab Mebarki et Amina Ahlem Felloussa ont toutes enregistré une régression.

Benkaddour, l'Algérienne la mieux classée sur le plan mondial a perdu deux places pour se retrouver au 219e rang. Mais elle reste néanmoins loin devant Boukoulda (1366e), Mebarki (-7 places/2201e) et Felloussa (-10 places / 2428e).