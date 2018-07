Congo-Kinshasa: Vingtième anniversaire de la Fondation Mwimba-Texas - L'ONG des albinos honore ses partenaires

Des diplômes de mérite ont été remis, lors de la grande manifestation organisée au Jardin botanique de Kinshasa, le 28 juin, à toutes les personnes et institutions qui ont accompagné l'association dans l'accomplissement de sa mission.

La salle du Jardin botanique de Kinshasa a été noire de monde à l'occasion de la célébration des vingt ans de l'ONG des albinos de la RDC, la Fondation Mwimba-Texas (FMT), ainsi que la quatrième édition de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'occasion a été tout indiquée pour cette association d'honorer tous ceux qui l'ont accompagnée pendant ses vingt années de travail dans la sensibilisation des albinos et de la société ainsi que dans la lutte pour les droits des albinos, en vue de combattre la discrimination et le rejet dont ils étaient victimes.

Dans son message, le président de la FMT, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, a remercié toutes ces personnalités et institutions, avant de retracer le chemin parcouru dans cette mission visant le bien-être des personnes vivant avec albinisme. Mais, pour le « précurseur » dans la lutte pour le bien-être des albinos en RDC, beaucoup reste encore à faire.

Chaque occasion étant pour la FMT une opportunité de sensibilisation à la cause des albinos, des messages dans ce sens ont été lancés. Dans un partenariat avec l'ONG internationale Counterpart, la centrale électorale était également intervenue pour sensibiliser au processus électoral, plus particulièrement aux élections attendues à la fin de l'année et dont certaines opérations dont le dépôt des candidatures pour la députation provinciale a déjà commencé.

Vingt ans, ça se fête !

Pour cette cérémonie à double impact, la FMT a reçu à Kinshasa des invités venus des provinces de la RDC ainsi que du Congo-Brazzaville dont la délégation a été conduite par les présidents de la Fondation Ebina, Joe Washington Ebina, et de l'ONG des albinos de Brazzaville, Jhony Chancel Ngamouana. L'évêque de Kasongo dans le Maniema, Mgr Placide Lubamba Ndjibu, ainsi que plusieurs autres invités dont Carole Kiatazabu Kasa-Vubu et le colonel Dr Kuzoma ont été présents dans la salle.

D'autres personnalités qui n'ont pas pu marquer de leur présence physique cette manifestation, comme le Premier ministre honoraire Matata Ponyo, les pasteurs Cosmas Wilungula, Sony Kafuta, etc, ont été représentées.

Un fait marquant, Koko Marie, une albinos centenaire, a tenu à assister à cette fête en vue de donner l'espoir aux jeunes albinos et les encourager à rejeter tous les préjugés qui font d'eux des sous-hommes.

Tous les intervenants à cette occasion ont salué le travail abattu par le champion Mwimba Texas et la fondation qui porte son nom, pendant les vingt ans de son existence. Ils ont également souhaité longue vie à cette association qui travaille dans l'humanitaire et qui a tracé le chemin pour que la RDC soit considérée, à ce jour, comme un pays modèle en ce qui concerne la considération et l'intégration des albinos. « Il y a vingt ans, il était impensable de voir des personnes, une foule pareille, réunies pour parler des albinos. Aujourd'hui, grâce au travail abattu par la Fondation Mwimba-Texas et son président, la perception des albinos en RDC a changé », a expliqué Mgr Placide Lubamba dont l'idée a été reprise par tous les autres intervenants.

Dans l'ensemble, d'autres albinos qui ont créé des associations sœurs à la FMT et qui sont membres de la Fédération des ONG des albinos de la RDC ont reconnu le travail abattu par Mwimba Texas. Ils ont souhaité que la FMT continuE dans cette lutte, pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme.

Pour la célébration de ce double événement, Chance Olangué a fait le voyage de Kinshasa. Accompagnée de l'orchestre Jésus-Christ est seigneur, elle a agrémenté cette fête au plaisir de toute la salle, dont les gesticulations et les danses ont prouvé qu'elle était en symbiose avec ce groupe.

Après le partage du gâteau, des kits comprenant des savons Funbact, des vaselines, etc., ont été distribués aux albinos membres de cette fondation et présents dans la salle de fête.

La FMT donne rendez-vous à ses membres pour les célébrations ordinaires dont celle précédant la rentrée scolaire.