Gabon: Ulysse Daryl Obame Ndong quitte la Bulgarie...

Ulysse Daryl Obame Ndong quitte la Bulgarie pour le Qatar. Le médian international gabonais qui évoluait au FC Vereya s'est engagé pour deux ans en faveur d'Al-Khor, club de la Qatar Stars League (QSL), la lucrative élite locale.

C'est sous la houlette de Walid Bouchenafa son nouvel agent que le Gabonais a bénéficié de ce transfert. Alors qu'il était sans club après un passage à Chypre, le natif de Paris s'était relancé en Bulgarie sous les couleurs du Lokomotiv Gorna, du Slavia Sofia puis du FC Vereya, comme Mehdi Bourabia, Aymen Belaïd ou encore Junior Mapuku avant lui. Ulysse Daryl Obame Ndong découvrira donc son cinquième championnat, et dans la même foulée son neuvième club depuis ses débuts comme professionnel en France en 2008 avec Amiens à 25 ans.

Le Gabonais entend pouvoir offrir ses services à son nouveau club, et briller dans ce championnat. Mais des réserves sont émises quant au choix de ce dernier de rejoindre le Qatar alors qu'il n'a que 25 ans. Le Qatar est réputé pour accueillir des joueurs de football qui viennent pour y écouler leurs vieux jours de footballeur et par la suite offrir leur expérience à ces clubs désireux de grandir et de franchir un cap. A l'instar de Xavi Hernandez ou plus récemment Gabi, l'ancien capitaine de l'Atlético Madrid nouveaux pensionnaires du championnat qatari, et futurs administrateurs de leurs clubs respectifs. Mais pourquoi cette destination pour Obame Ndong ? L'international gabonais manque-t-il vraiment d'ambition au point de rejoindre le Qatar ? Ou espère-t-il rebondir dans un autre championnat plus huppé ? La question reste posée.