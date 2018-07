Afrique: Union africaine - Migrants, sécurité et intégration économique ont dominé le sommet de Nouakchott

Conclu initialement fin mars, un accord de pêche a été signé entre la Mauritanie et le… Plus »

Emmanuel Macron s'exprimait après plusieurs attaques meurtrières qui ont de nouveau frappé le Mali et le Niger depuis le 29 juin faisant vingt-cinq victimes. Pour le président nigérien, Mahamadou Issoufou, le combat qui oppose la force conjointe aux djihadistes est « militaire sur le court terme ». Mais « à long terme, c'est le développement économique et social qui est essentiel car c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe le terrorisme », a-t-il estimé.

En outre, et au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse, les dirigeants africains ont cherché les voies et moyens nécessaires pour mieux « coordonner » avec l'Europe le sujet des migrants, comme l'a souligné le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Ce qui a permis aux dirigeants africains de mettre en place un Observatoire sur la migration, qui sera basé à Rabat, au Maroc.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont, comme à chaque sommet, discuté des crises qui secouent le continent, dont celle en République démocratique du Congo et la guerre civile au Soudan du Sud. Parallèlement aux questions de sécurité liées aux crises sur le continent, les dirigeants de l'UA ont débattu de la zone de libre-échange continentale, lancée le 21 mars dernier à Kigali, au Rwanda, qui pourrait représenter un marché de plus de 1,2 milliard de personnes.

Les dirigeants de l'organisation panafricaine se sont réunis les 1er et 2 juillet, dans la capitale mauritanienne, pour un 31e sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale qui leur a permis de se pencher sur les trois sujets dans le but d'en trouver des solutions durables.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.