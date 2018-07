Mali: Paris en désaccord avec Bamako sur l'application de l'accord d'Alger

Au Mali, dix-sept personnes dont des femmes et des enfants ont été retrouvées mortes dans un… Plus »

La déclaration de Jean-Yves Le Drian intervient après que le Premier ministre français, Edouard Philippe, a annulé la visite au Mali, où il devait s'y rendre pour rencontrer les forces françaises basées à Gao et les autorités maliennes, y compris le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta . Cette visite fut annulée au lendemain de manifestations à Bamako où le drapeau français avait été saboté et déchiré.

Jean-Yves Le Drian estime que l'accord d'Alger « a tout ce qu'il faut pour retrouver la paix au Mali et plus globalement au Sahel », à condition d'y mettre de « la volonté politique, de transformer cet accord en réalité ». Ce qui ne serait toujours pas le cas, espérant que cela le deviendrait après l'élection présidentielle. Le chef de la diplomatie française a appelé à un engagement pour la mise en œuvre de ce texte.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.