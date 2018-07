Madagascar: Chant de chorale - « Tanora masina Itaosy » investira le Palais des Sports

27 ans de fidélité, cela se fête ! La chorale Tanora Masina Itaosy est un nom incontournable dans la musique évangélique malgache. Dimanche, la formation retrouvera ses inconditionnels au Palais des sports Mahamasina.

Voila maintenant 27 ans que de la Chorale « Tanora Masina Itaosy » existe dans le circuit de la musique évangélique. Assez de temps pour se faire une notoriété de fer dans la sphère. Ce dimanche encore, la chorale donne son rendez-vous annuel unique aux inconditionnels au Palais des Sports Mahamasina. Pas moins de 90 personnes pour chanter en chœur, démontrer puissance vocale et cohésion le temps d'un après-midi. La chorale, avec des musiciens, prévoit également beaucoup de surprises, histoire de donner de la couleur et du punch au spectacle. C'est l'occasion de voir en live les nouveaux morceaux de la chorale sans exclure les titres phares compilés en 30 chansons.

« Cherchez premièrement le royaume et la justice ce Dieu... » ce passage du livre de Matthieu sert de fil rouge aux activités. Fidèle à ses préceptes, la chorale fait de l'évangélisation sa priorité. Vient en second lieu le civisme, par ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles la formation a choisi de baptiser son single « Rakolikoly ». Déjà sur les ondes de radio et les stations de télévision, le morceau se pare des couleurs musicales des Hautes Terres. « Malabary » pour les hommes, tenue malgache pour la gent féminine, la chorale allie « hira gasy » et signature vocale de la TMI. Selon Lovaniaina Rakotondranaivo, chef de chœur : « 'Rakolikoly' est une sensibilisation pour la lutte contre la corruption ». Avec un message on ne peut plus clair, digne des paroles de « hira gasy », touchant tout un chacun. A savoir que le fonds levé pour l'occasion permettra à la chorale de continuer l'évangélisation à Toliara au mois d'octobre mais en attendant, rendez-vous au Palais des Sports !