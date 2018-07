Madagascar: Ministre Rasoloelison Lanto - « La Jirama n'est pas à privatiser »

La JIRAMA continue à faire une vente à perte. Son déficit se chiffre à environ 414 milliards Ar par an.

Malgré cela, cette société d'Etat n'est pas à privatiser. Le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Lanto Rasoloelison, l'a évoqué lors de la remise de médaille de l'Ordre de Mérite aux dirigeants de l'entreprise « Green Yellow » hier à Ampandrianomby. En effet, ceux-ci ont réussi à installer une centrale solaire photovoltaïque fournissant une puissance minimale de 20 Mégawatts, le plus grand projet d'énergie solaire au niveau de l'Océan Indien et de l'Afrique subsaharienne, et ce, à un délai un mois à l'avance de l'échéance prévue.

Equilibre opérationnel. « C'est plutôt la grève entamée par les agents de la Jirama qui contribue à la perte de la société, car bon nombre des abonnés n'ont pas pu payer leurs factures à temps. Et cela va ensuite cumuler. En fait, on est en plein redressement de la Jirama afin d'atteindre l'équilibre opérationnel d'ici à 2020, car il s'agit d'une société stratégique », a-t-il fait savoir. Pour ce faire, il a rajouté que la Jirama n'est pas toujours obligée de réviser à la hausse le tarif de l'électricité sinon les industries locales ne seront plus compétitives. « Il faut plutôt réduire le coût de production qui est actuellement à 825 Ar/Kwh. En fait, la Jirama vend en ce moment à 585 Ar/Kwh, soit une perte de l'ordre de 230 Ar/Kwh, ou un déficit de 414 milliards Ar/an. Pour pouvoir combler cette perte, l'Etat continuera à subventionner l'entreprise tout en améliorant la production dans le cadre de la transition énergétique », a expliqué le ministre de tutelle.

Diminution des subventions. Notons que l'Etat a alloué une subvention d'une valeur de 450 milliards Ar à la Jirama en 2016. Cela a diminué à 350 milliards Ar l'an dernier. Et au début de l'année, l'entreprise a bénéficié d'une subvention d'une valeur de 209 milliards Ar. Ensuite, une subvention supplémentaire de l'ordre de 100 milliards Ar a été accordée. « Il y a quand même une diminution des subventions au fil des ans suite à l'amélioration de la gestion de l'entreprise. C'est également le résultat de la hausse du tarif de l'électricité », a conclu le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Lanto Rasoloelison.