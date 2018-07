Madagascar: Université d'Antananarivo - PTA, Seces et étudiants s'unissent

Les manifestations continuent à Ankatso.

La branche tananarivienne du SECES ou Syndicat des Enseignants-Chercheurs et chercheurs-Enseignants de l'enseignement Supérieur, le syndicat du personnel administratif et technique (SPATUANT) ainsi que les étudiants auprès de l'université d'Antananarivo se sont unis pour faire valoir leurs droits. Revendications qui entendent améliorer le monde de l'enseignement supérieur selon les dires du Dr Faliarivony Randriamialinoro, secrétaire général du SECES Antananarivo hier. Ce dernier de renchérir que le but des revendications est de « faire bénéficier toutes les entités de leurs droits ». Depuis jeudi dernier, des manifestations ont été menées par les trois parties à Ankatso et ont continué hier. Il convient toutefois de noter que les revendications sont catégorisées selon les entités.

Ainsi, pour les étudiants, la première des revendications correspond au paiement régulier des bourses d'études. Les étudiants demandent également à ce que les bourses puissent « correspondre aux réalités actuelles et satisfaire leurs besoins en tant qu'étudiants ». Outre la revendication de la hausse des indemnités de logement à 300.000 ar le mois, le personnel administratif et technique revendique également la tenue des reclassements indiciaires tous les deux ans. Pour leur part, les enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants exigent l'annulation de l'arrêté ministériel auprès du ministère des Finances et du Budget relatif à la suspension jusqu'à nouvel ordre des « avancements, reclassement, aménagement, et recrutement des fonctionnaires ».