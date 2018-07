Madagascar: HCC - Remplacement d'un sénateur et d'un député

Rencontre entre les deux chefs d'Etat Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hery Rajaonarimampianina (Madagascar). Plus »

Déni de justice. En revanche, le juge constitutionnel tarde à statuer sur les quatre requêtes aux fins de déchéance déposées contre 22 députés « mpamadikapalitao ». A raison de 13 pour le MAPAR, 5 pour le VPM - MMM, 2 pour le TIM et 2 également pour le Parti Vert. Force est de se demander si la HCC va faire un déni de justice par rapport à ces requêtes qui ont été respectivement enregistrées à Ambohidahy les 29 mai, 31 mai et 1er juin 2018. Il est fort probable que le prochain rôle d'audience de la HCC priorise encore les deux derniers dossiers en instance arrivés le 28 juin dernier au greffe. Il s'agit de la loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat des Jeunes dans l'Agriculture et l'Agro-industrie (PEJAA) conclu entre la République de Madagascar et le Fonds Africain de Développement (FAD). Et de la loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'Institution de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC). Les quatre requêtes en déchéance des députés caméléon risquent de rester des « varymangatsiaka » au risque de dépasser la date limite de consommation, c'est-à-dire de devenir périmés.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.