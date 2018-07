Madagascar: Théâtre - « Bee z'art » se dévoile dans « Vita gasy »

Rencontre entre les deux chefs d'Etat Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hery Rajaonarimampianina (Madagascar). Plus »

Entre danse, jeu de scène et art oratoire, les jeunes de « Beez'art » ont montré plus d'une corde à leur arc. Faisant preuve de pluridisciplinarité, ces jeunes ont séduit le public venu nombreux. Démontrant ainsi talent et savoir-faire en dépit des manques d'infrastructures culturelles, « Beez'art » est sur la voie de devenir une compagnie de renom dans la sphère du sixième art malgache.

Pas moins de deux heures d'intrigues et d'adrénaline, tournant essentiellement sur l'histoire de Miora et de son père, victime de la bassesse de la mentalité de son patron, la pièce reflète un quotidien familier pour beaucoup. D'après Izy, Sitraka Randriamananjara de son vrai nom, auteur de la pièce, « cette représentation démontre la mentalité déplorable de certaines personnes dans la société. Par ailleurs, c'est cette mentalité que l'on appelle « Vita gasy » dans la pièce » relate-t-il.

