Madagascar: Spectacle de danse au CCI Ivato - « Le Monde Fantastique de K'Art », un régal !

Sacrebleu ! Quel film ou plutôt quel spectacle! Samedi dernier, ils ont largué les amarres, lâché du lest et sont montés sur le grand hunier pour époustoufler le public du CCI Ivato. Vent du large et plages des Caraïbes, terres désertes, monde fantastique et vie sauvage... Ce fut un régal !

De belles « Wonder Women » dans leurs costumes de patriote qui dansent divinement bien le « street-jazz », des Anglais patauds et des pirates au rire sardonique qui se trémoussent au rythme du « break dance, un Scar entouré de ses ignobles hyènes qui chantent et qui font du modern-jazz... Samedi dernier, le beau petit monde de K'Art Antanimena, regroupant tous les danseurs de cette académie de danse, et dans la peau pour certains de personnages de films et séries cultes, se sont retrouvés au CCI Ivato pour le spectacle de fin d'année scolaire. Un évènement devenu une tradition et qui, une fois encore, a ébloui plus d'un. Avec le professionnalisme et la créativité qu'on leur connaît, Mialy Rajonhson et les coachs de K'Art, notamment Ando Randrianarisoa, Jerry Vital, Antsa Ramakavelo, Mahenina Ravelonirina, Arianja Ramiandrisoa ont effectivement fait un beau travail. Après une comédie musicale sur « Le Roi Lion » qui a fait mouche à l'IFM au mois de mai, ils ont réussi un autre exploit : celui d'émerveiller et d'accrocher le public du CCI Ivato, samedi dernier.

A travers « Le Monde Fantastique de K'Art », les danseurs ont revisité de manière moderne et époustouflante « Game of Thrones », « Wonder Woman » ou encore « Pirates des Caraïbes ». De l'aventure, des scènes d'action spectaculaires et surtout des danseurs fanfarons, joyeux, très expressifs qui retombent toujours sur leurs « pattes » et parfaitement à l'aise dans des rôles taillés sur-mesure et qui font vibrer le public au rythme de leurs chorégraphies. On rit, on frémit, on est épatés... « Le Monde Fantastique de K'Art », c'était ça !