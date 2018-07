Madagascar: Actions RSE - « Vima Woods » mise sur le social et les infrastructures

Une digue, un pont et une piste de 25km desservant six villages ont été construits au cours du premier semestre 2018, par « Vima Woods », filiale de Vision Madagascar (Vima). Près de 480 familles bénéficient de ces infrastructures, selon Lova Rakotondrabary, DG de « Vima Woods ».

Celle-ci a également cité les actions de distribution de PPN pour 150 familles et de cadeaux pour les 250 enfants des zones environnantes de l'exploitation de la société. « Analamanja, Maromena, Amboanjo, Ambohimiarina, Marovato et Ambohibary sont les villages bénéficiaires de nos actions RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Pour les infrastructures dont bénéficient déjà ces communautés locales, la réalisation des travaux permet encore de créer des emplois temporaires générant des revenus supplémentaires pour les bénéficiaires. Par ailleurs, la protection de l'environnement figure également dans nos activités sociétales », a affirmé Lova Rakotondrabary. En effet, « Vima Woods » entreprend des reboisements périodiques, avec une lutte systématique contre les feux de brousse. D'après sa représentante, cette société œuvre également pour l'entretien et la protection des zones de conservation naturelle, représentant au moins 10% des surfaces qu'elle exploite.

Développement local. A noter que « Vima Woods » dispose d'une concession de 5.000 hectares de forêts de pins à Analamanja Moramanga. Il s'agit de la seule exploitation à vocation de production de bois certifiés « Forest Stewardship Council » à Madagascar. « Vima Woods a encore 50 hectares de potentiel pour l'extension de ses activités à Analamanja, à Moramanga et à Toamasina. Cette société se distingue par la gestion durable de sa forêt, la qualité de sa production et par ses pratiques répondant aux normes internationales », a indiqué le DG. En effet, malgré la priorisation de la main-d'œuvre locale, qui constitue près de 95% des 200 employés qui travaillent dans l'exploitation forestière, cette société a réussi à percer sur le marché extérieur. La plupart de ses clients sont à l'international, excepté le projet Ambatovy qui lui achète les palettes pour l'exportation de nickel et de cobalt.