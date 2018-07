Madagascar: Pétanque / Championnat du monde - Deux « Betafo » dans l'équipe malgache !

Rencontre entre les deux chefs d'Etat Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hery Rajaonarimampianina (Madagascar). Plus »

Ce « Boss » pas vraiment comme les autres a déjà remporté plusieurs tournois et a au moins le mérite de connaître le métier et de ce qu'on attendait de lui contrairement à certains membres de la fédération se trouvant sur le banc pour finalement ne rien dire.

La Fédération malgache de pétanque a arrêté son choix (enfin on l'espère !) sur deux autres boulistes pour représenter la Grande Ile au championnat du monde qui aura lieu début septembre au Canada. Il s'agit de Taratra et de Hery qui joue pour les couleurs de BIC Fianarantsoa mais qui est, tout comme Nanah, un natif de Betafo.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.