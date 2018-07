Madagascar: Décès inattendu du journaliste - Maurice Tsiavonana a tiré sa révérence

Rencontre entre les deux chefs d'Etat Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hery Rajaonarimampianina (Madagascar). Plus »

Journaliste et à la fois diplomate, il s'est éteint hier vers 10 heures du matin à l'hôpital militaire de Soavinandriana où il était hospitalisé pendant quelques jours suite à une grave maladie. Selon les informations émanant de ses proches, Maurice Tsiavonana était interné dans ce centre hospitalier universitaire depuis presque plus d'une semaine où il avait dû subir une intervention chirurgicale. C'est malheureux dans la mesure où il devrait faire face à une affaire délicate. Ce journaliste aurait dû répondre à la plainte déposée par la famille de son défunt chauffeur qui a été retrouvé mort à son domicile à Ambatobe, il y a quelques semaines. Les proches de la victime soupçonnent l'implication de Maurice Tsiavonana dans ce meurtre même si ce dernier a déjà apporté sa version sur ce fait lors d'une conférence de presse.

