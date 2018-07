Madagascar: THB Ligue des champions - MTM prend la troisième place !

Finalement et après avoir enlevé tous les matches du FC Léopard, c'est le MTM Maintirano qui termine à la troisième place qualificative et non l'ASCOIMI. Une nouvelle qui devrait faire plaisir à un natif de la région en l'occurrence le président de la CAF, Ahmad, de passage au pays.

Toutefois, cette équipe de Maintirano aura du mal à soutenir la comparaison avec les grands de cette THB Ligue des Champions pour ne citer que les quatre prétendants au titre en l'occurrence Fosa Juniors, le seul à avoir réalisé le carton plein de cette première phase, mais aussi la CNaPS Sport, JET Mada et Elgeco Plus.

Sur le papier, ces quatre clubs se trouvent au-dessus du lot même s'il faut attendre l'issue de la deuxième phase prévue se tenir sur deux sites le 13, 15, 18, 20 et 22 juillet prochain.

Les matches aller de la Poule des As regroupant les deux meilleures formations de chaque site aura lieu le 5, 12 et 19 septembre tandis que les matches retour vont se tenir le 2, 16 et 23 septembre.