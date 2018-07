Madagascar: MEN-Enseignants grévistes - Une cellule de concertation mise en place, menace d'année blanche au cas où...

Rencontre entre les deux chefs d'Etat Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hery Rajaonarimampianina (Madagascar). Plus »

Craintes . Revendications légitimes ou non, dans cette situation, les premières victimes sont les élèves et parents d'élèves qui sont actuellement dans la tourmente d'une éventuelle année blanche, problème auquel trouver une solution semble être difficile. Crainte plus que compréhensible étant donné que des établissements scolaires publics ont arrêté toutes activités depuis quelques mois (deux pour certains) déjà. Il convient également de noter que les épreuves sportives pour les examens du BEPC ont été et sont encore interrompues jusqu'à maintenant aussi bien dans la Capitale que dans les régions.

« Personne n'a intérêt à ce que cette année scolaire soit blanche, mais les syndicalistes maintiennent leurs décisions au cas où les revendications ne seraient pas satisfaites », a martelé un syndicaliste, hier matin, à Anosy. C'est suite à un rapport effectué par leurs représentants après leurs rencontres avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale. « Une cellule de concertation a été mise en place pour trouver des solutions concrètes et pérennes ».

