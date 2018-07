Burkina Faso: Centre de contrôle des véhicules automobiles - Une infrastructure «inadaptée» provoque la colère des agents

Et un autre de renchérir : «Nous luttons pour mettre fin à une situation qui met en doute nos compétence mais aussi pour obtenir de meilleures conditions de contrôles techniques au profit des usagers». Le responsable du service entretien et maintenance du CCVA, Marou Nabalou a, pour sa part, déploré des installations techniques qui ne répondent aux exigences entraînant des pannes récurrentes.

C'est la pure négligence ! Sinon, comment comprendre qu'une infrastructure moderne réalisée en 2017 n'ait même pas pris en compte les normes de sécurités qui existaient déjà au niveau des ouvrages construits en 1985 ?», S'interroge Mariam Diallo, qui estime que la tendance devait être d'évoluer vers la haute technologie dans un contexte où le CCVA est de plus en plus fréquenté par des véhicules de dernière génération.

«Le banc de contrôle de l'efficacité de système de freinage, et celui du contrôle de vitesse, sont des vieux outils démontés des anciennes constructions datant certains de 1985 et 1997 pour d'autres.

Et d'ajouter : «Cela fait que les agents sont obligés de sortir prendre l'air toutes les quinze minutes ou après chaque passage de camion ; nous avons travaillé dans ces conditions pendant deux mois avant de nous rétracter aujourd'hui». En plus, les techniciens reprochent également à l'ouvrage, la vétusté de certains de ces équipements.

