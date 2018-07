Burkina Faso: 4e congrès du PAREN - Le parti de la renaissance en quête de renaissance

Le PAREN étant un parti d'idées et d'innovations, les Burkinabè seront naturellement enclins à le juger à travers l'action de ses représentants au gouvernement. C'est dire que tout ministre a le devoir moral de travailler en étroite collaboration avec son parti. Et c'est là qu'il y a eu des manquements graves », a confié M. Bado.

Aussi, il est revenu sur la « valse » des ministres du PAREN au ministère en charge de la culture, car a-t-il rappelé, en l'espace de deux ans, trois militants du PAREN notamment Tahirou Barry, Issouf Sawadogo et Abdoul Karim Sango se sont succédé à la tête du département de la culture. « Ces cadres ont été appelés au gouvernement, au compte et sous le contrôle du parti qui les a mandatés en bonne et due forme.

Avec pour thème : « Pour la renaissance du Parti de la renaissance nationale », les dirigeants du PAREN veulent adopter un nouveau statut dans le premier trimestre de l'année 2019 et revoir la stratégie du parti dans la désignation des responsables nationaux et locaux.

