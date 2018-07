Burkina Faso: Conseil constitutionnel - L'institution renoue avec le sport

Kasoum Kambou a aussi invité le personnel du Conseil constitutionnel et les membres à intégrer la pratique du sport dans leurs habitudes pour avoir de bonnes dispositions physiques et mentales au travail. Désormais, le sport pour tous est pratiqué deux fois par semaine dans cette institution.

Et de le traduire en ces termes : «notre volonté, c'est de faire de telle sorte qu'à l'horizon 2020, il y ait plus de 2 millions de Burkinabè qui pratiquent de façon régulière ce sport, toute chose qui nous permettra de mettre au point un marché de sport».

A la tête du peloton, le président du Conseil constitutionnel, Kasoum Kambou. Etaient aussi présents à ce rendez-vous sportif, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou et des élèves de l'Ecole nationale de police. Sur le plateau omnisports du SND, les participants ont commencé par une séance d'aéraubique qui a pris fin avec des étirements.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.