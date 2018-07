Burkina Faso: BICIA-B - Crédit-bail, le soutien à la croissance des entreprises

L'offre, selon lui, s'adresse à l'ensemble des secteurs d'activités que sont, entre autres, les bâtiments et travaux publics, le secteur agricole pour l'acquisition d'engins roulants et de tracteurs agricoles, les secteurs des transports aussi bien des voyageurs que des marchandises, le secteur médical pour le matériel notamment les imageries médicales.

A la suite de l'administrateur directeur général, le directeur clientèle entreprises et institutionnels, Hamadou Koné, a souligné que le crédit-bail vient enrichir une palette déjà conséquente d'offres de produits et services de la BICIA-B.

La Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso (BICIA-B) élargit sa gamme de produits et services innovants au profit de sa clientèle.

La Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso (BICIA-B), a officiellement lancé, le jeudi 28 juin 2018 à Ouagadougou, sa nouvelle offre, le crédit-bail, destiné aux professionnels et aux entreprises.

