Algérie: Bedoui - Sonatrach est le cœur battant de l'économie nationale et une "ligne rouge"

Illizi — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, lundi dans la région de Stah, commune d'In-Amenas (Illizi), que le groupe Sonatrach constitue "le cœur battant de l'économie nationale et une ligne rouge".

S'exprimant lors d'une rencontre avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah), le ministre a affirmé que "ceux qui tentent de semer la zizanie sachent que le groupe Sonatrach est le cœur battant, actuel et futur, de l'économie nationale, et qu'il appartient à l'ensemble d'accompagner cette nouvelle dynamique économique, avec clairvoyance et responsabilité afin de relever les challenges futurs".

M. Bedoui a rassuré, en outre, que "la dynamique des réalisations se poursuivra tant que se poursuivra le processus de développement", appelant, dans ce sens, à préserver ces ambitieux acquis économiques, de moyen terme, pour relever le défi.

"L'implantation de pareils projets dans ces régions frontalières constitue la preuve que la région est au cœur de la stratégie de développement nationale, voire qu'elle en constitue le cœur battant", a-t-il déclaré.

"Le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, vise à consolider les potentialités souterraines, dont le gaz en tant qu'une des ressources vitales", a poursuivi M. Bedoui, soulignant, dans le même contexte, que "les efforts de l'Etat se poursuivront dans la recherche concernant les ressources souterraines pour en faire un levier de développement, jusqu'à atteindre la transition énergétique escomptée à travers la quête d'autres sources d'énergie".

Le ministre de l'Intérieur a saisi l'opportunité pour saluer le rôle assumé par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) pour faire face à l'agression terroriste ayant ciblé le groupe gazier de Tiguentourine et se dresser contre les tentatives de déstabilisation de l'économie nationale. Ce qui constitue "la preuve de la prédisposition de l'ANP pour la protection de la sécurité et la stabilité et l'économie nationale", a-t-il ajouté.

Noureddine Bedoui a exhorté, par ailleurs, les jeunes et les acteurs de la société civile à défendre les acquis du pays, préserver le legs des Chouhada et œuvrer à la poursuite du développement, avant de valoriser la grande importance qu'accorde le Président de la République au développement des régions du Sud et des Hauts plateaux du pays.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, avait inauguré dans la matinée l'unité de séparation et de boosting gaz d'Alrar (120 km Nord d'In-Amenas).

Il est accompagné lors de cette visite du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et du président directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumène Ould-Kaddour.