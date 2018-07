Algérie: GICA - Un nouveau procédé de traitement des déchets de cimenterie

Après cette première phase d'essais technologiques et test opérationnel, il sera procédé, dans une autre étape (2018-2020), au démarrage du processus d'élimination des déchets et de valorisation des combustibles alternatifs.

Ainsi, la SCMI a procédé à une série d'essais technologiques dans le four à ciment de Meftah sous la supervision de la Direction de l'environnement de la wilaya d'Alger et des entreprises concernées ainsi que des organismes relevant du ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables.

C'est à la faveur des sollicitations des autorités locales de relever le défi du respect de l'environnement que la SCIM a mis en place, sous le parrainage du Wali d'Alger, des groupes de travail mixtes avec trois organismes partenaires (SEAAL Baraki, Naftal et Gecetal pour élaborer des fiches techniques selon la nature du produit de base tels les boues d'épuration, huiles usagées, déchets ménagers triés, et ce, à l'effet de préparer un combustible alternatif acceptable en cimenterie.

Expliquant ce projet, le même responsable a indiqué qu'il consistait à l'intégration de déchets industriels, transformés en combustibles de substitution, et ce, par co-incinération dans le four de cette cimenterie.

