Algérie: La 1e session de la 8e législature amorce "un pan historique" de l'évolution constitutionnelle et institutionnelle en Algérie (Bouhadja)

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a affirmé, lundi à Alger, que la 1ere session parlementaire de la 8e législature amorçait "un pan historique" de l'évolution constitutionnelle et institutionnelle en Algérie.

S'exprimant à l'occasion de la clôture de la session parlementaire ordinaire 2017-2018 en présence de membres du Gouvernement et de hauts responsables de l'Etat, M. Bouhadja a indiqué que "cette session inaugure un pan historique de l'évolution constitutionnelle et institutionnelle en Algérie, par l'examen et le vote d'importants projets de loi débattus lors de séances ouvertes aux médias et à l'opinion publique", qualifiant le bilan de ce travail parlementaire de "positif".

Le président de l'APN a fait état, dans ce cadre, de l'examen, du débat et du vote de 19 projets de loi, dont 4 projets de lois organiques relatives aux compétences du Conseil de l'Etat, aux lois de finances, aux modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité et à l'Académie algérienne de la langue amazighe.

Il a également été question du vote du plan d'action du Gouvernement et du projet de loi de finances complémentaire 2018, a-t-il ajouté.

M. Bouhadja a qualifié la contribution des députés d'"efficace" à travers leur "souci de faire activer le contrôle sur le travail du Gouvernement", où il a été procédé, dans ce contexte, au dépôt de "452 questions orales et 412 questions écrites. 133 réponses ont été apportées aux questions orales et 276 réponses aux questions écrites".

Dans le cadre du renforcement de la présence diplomatique parlementaire, l'APN a créé et installé "107 groupes parlementaire d'amitié afin de consolider la coopération et approfondir la concertation et la coordination des positions". L'APN a enregistré une activité internationale "intense", en menant "75 actions au niveau multilatéral et 22 actions au niveau bilatéral".

Evoquant la prochaine session parlementaire, M. Bouhadja a indiqué "que plusieurs défis" attendent les députés et la "conjecture nécessite l'accélération de la cadence de l'action législative et son amélioration", soulignant que "le parachèvement de la révision du règlement intérieur de l'APN, vient en tête des missions futures".

Dans un autre contexte, le président de l'APN a salué "le développement enregistré par la justice algérienne grâce au projet de réforme initié par le Président de la République", exprimant "sa grande satisfaction quant à la poursuite de la lutte contre toute forme de corruption et la lutte contre toute forme de de crime organisé".

"Cette volonté politique concrétisée par le Président de la République, dénote l'engagement de l'Etat en faveur de la défense de ses droits, et de la lutte contre les dérives, à savoir la corruption, les détournements, la drogue et le blanchiment d'argent, et traduit également une qualité louable du Président de la République qui demeure à l'écoute de son peuple pour prendre en charge ses préoccupations, en témoignent plusieurs sages décisions".