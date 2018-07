Algérie: Guitouni annonce un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables

- Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a annoncé, lundi dans la région de Stah, commune d'In-Amenas (Illizi), le lancement d'un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables à travers les différentes wilayas du pays.

S'exprimant lors d'une séance de travail avec les cadres de la direction régionale de Sonatrach (région de Stah), le ministre a fait état de la projection, à l'horizon 2030, d'une production électrique de 22.000 mégawatts (MW), dont une tranche de 150 MW sera produite au cours des trois prochaines années et 50 MW produits dans les wilayas du Sud avant la fin de l'année en cours, d'une partie de 50 MW.

Ces projets énergétiques visent à construire une économique nationale diversifiée susceptible de générer l'énergie électrique à partir du gaz, a indiqué le ministre, ajoutant que le secteur de l'énergie vient de mettre en service de nouvelles installations énergétiques à travers le pays.

Ces acquis consistent notamment en un groupe gazier à Reggane et un autre à Timimoune (wilaya d'Adrar), en plus de l'inauguration du projet du siècle portant transport par canalisation du gaz d'In-Salah vers Tamanrasset sur plus de 700 km, et d'un ouvrage similaire reliant sur 400 km Illizi et Djanet.

Selon M.Guitouni, ces opérations énergétiques sont appelées à impulser l'industrie gazière en Algérie, accroître ses capacités de production et consolider sa place dans le domaine de l'industrie gazière, sachant que le secteur accorde une grande importance au développement de l'industrie gazière dans le Sud du pays.

"L'Algérie occupe une place de choix sur le marché pétrolier mondial, eu égard à la diversification énergétique dont elle dispose et que le partenariat mené par le groupe Sonatrach avec les grandes compagnies pétrolières mondiales lui a permis d'acquérir les techniques énergétiques modernes", a-t-il précisé.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que "la fiscalité pétrolière a atteint, durant les cinq premiers mois de cette année, un volume de 1.232 milliards DA, un indicateur prouvant que le pays est sur la bonne voie et que le secteur de l'énergie œuvre pleinement au développement et la diversification de l'économie nationale et la création d'un climat propice au développement socio-économique".

S'agissant de la formation et la qualification de la main-d'œuvre, le ministre de l'énergie a affirmé que le secteur s'emploie à la création de centres de formation assurant différentes spécialités en rapport avec les activités hydrocarbures, à travers des wilayas du Sud, à l'instar d'Illizi, Ouargla, Adrar et Tamanrasset.