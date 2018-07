Algérie: Les agents de la protection civile d'Alger honorés après le sauvetage d'un jeune homme à Cheraga

Le lieutenant Benkhlef Khaled a souligné, quant à lui que l'opération de sauvetage était parmi plusieurs autres que mène la protection civile tout au long de l'année et que les agents honorés intervient en reconnaissance à leurs efforts pour sauver les vies humaines avec professionnalisme et précision.

Dans un climat marqué par la joie et la reconnaissance, le directeur de la protection civile d'Alger, le Colonel Mohamed Tighristine, a indiqué que l'opération d'intervention et de sauvetage menée samedi passé par les agents de la protection civile constituait l'une des dizaines d'autres que les éléments de ce dispositif effectuent, d'autant que ces derniers ont fait montre de "courage, de force et de patience inégale" pour sauver la victime Kessouri Halim d'une mort certaine.

- La Direction de la protection civile d'Alger a honoré lundi un groupe de ses agents qui ont réussi samedi passé à sauver d'une mort certaine un jeune homme après avoir passé plus de cinq heures sous les décombres suite à un glissement de terrain au niveau du chantier de la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) à Cheraga.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.