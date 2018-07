Algérie: Les vétérinaires appelés à fournir plus d'efforts et faire preuve de vigilance

- Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé les cadres de l'Institut national de médecine vétérinaire (INMV) à fournir plus d'efforts afin de s'adapter à la nouvelle configuration du secteur et faire de mieux avec les moyens à bord, tout en insistant sur la vigilance en matière de crédibilité des analyses.

Lors d'une visite qui a effectué dimanche à l'INMV, M. Bouazghi a mis en avant l'impératif de poursuivre le travail sur le terrain, en appelant les cadres de cet Institut d'êtres plus vigilants en matière de "crédibilité des analyses", a indiqué un communiqué du ministère.

Pour rappel, l'INMV a pour mission essentielle d'assuré l'appui technique, scientifique et logistique à l'Autorité vétérinaire nationale, ajoute la même source.

Cet appui se traduit par le contrôle et la surveillance sanitaire des aliments d'origine animale y compris les animaux sauvages et se décline en activités qui portent essentiellement sur le contrôle de la qualité et de la salubrité des produits et des denrées alimentaires d'origine animale destinées à la consommation humaine, le diagnostic expérimental des maladies animales contagieuses et des zoonoses (maladies animales transmissible à l'homme).

L'INMV veille également à la réalisation d'enquêtes épidémiologiques en vue de d'élaborer la carte épidémiologique nationale et l'appui et la coordination logistique des compagnes de vaccination animales soutenue par les pouvoirs publics, note le communiqué.

Ainsi, l'Institut est chargé d'assurer le contrôle et l'expérimentation des médicaments vétérinaires et des additifs incorporés dans l'alimentation des animaux en vue de leur introduction dans la nomenclature officielle.

En outre, l'INMV veille à la réalisation de travaux d'étude et de recherche dans les domaines de la santé animale et de la santé publique vétérinaire, ainsi que l'information et la formation conclut la même source.