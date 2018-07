Tunisie: Objectif largement atteint!

L'essentiel était de gagner et de poursuivre le sans-faute. Dans ce groupe A, le Tchad a réussi sa qualification au second tour aux dépens de la Guinée.

Leader du groupe E

Pour le deuxième tour, l'équipe de Tunisie se trouve déjà leader grâce à la nouvelle formule de la Fiba. Elle a 12 points (6 victoires) et deux poursuivants immédiats, le Cameroun et l'Angola qui ont 10 points. L'Egypte et le Maroc ont 9 points, alors que le Tchad compte 8. L'équipe de Tunisie aura à jouer en aller et en retour, sous forme de tournois, comme c'était le cas au premier tour contre l'Angola, l'Egypte et le Maroc.

On ne jouera pas contre le Cameroun et le Tchad. Pour passer au Mondial, il suffit de se classer parmi les deux premiers de ce groupe. Et avec ces 2 points d'avance on peut dire que nous avons pris une petite option pour le Mondial.

Dans le second groupe, il y a le Nigeria (12 points), le Sénégal (11), la R Centrafrique (9), le Rwanda (9), la Côte d'Ivoire (8) et le Mali (8).

Le plus important pour Mario Palma est de chercher à améliorer le jeu offensif et à éviter le relâchement contre des sélections de qualité.