Tunisie: Le tiki-taka est-il mort ?

Les parcours des équipes et des grands footballeurs se réalisent, dans la majorité des cas, à l'intérieur d'un système, d'une stratégie et d'un projet de jeu. La plupart du temps organisés et institutionnalisés selon une philosophie autour de joueurs particuliers. L'adaptation est souvent l'objet d'une importante action de repérage des acteurs développant des qualités sportives exceptionnelles.

Et si aujourd'hui la mode est revenue aux vertus traditionnelles que sont l'effort, le travail et la solidarité ? C'est l'impression que donnent les performances des équipes comme la Russie, l'Uruguay, la Croatie. On n'hésite pas à parler d'un nouvel ordre mondial, comme si un nouveau courant footballistique était né.

Johan Cruyff affirmait que «sans la balle, vous ne pouvez pas gagner. Si nous avons la balle, ils ne peuvent pas marquer». Sur le long terme, il s'était finalement peut-être trompé. Les défaites respectivement de l'Espagne contre la Russie, de l'Argentine face à la France, ont montré une nouvelle fois les difficultés croissantes des équipes qui s'appuient sur la possession et à s'imposer dans les grands matchs en dépit d'un fort pourcentage de maîtrise de la balle. Le tiki-taka montre ainsi ses limites. A force d'être confrontées à ce système, les équipes adverses ont fini par trouver des parades. Spécialistes du genre, certains entraîneurs se sont offert le scalp des équipes que l'on pensait intraitables à ce registre.

S'il n'est pas mort, le tiki-taka est en grande détresse. Inventé par Johan Cruyff, ce style de jeu caractérisé par un mouvement continu du ballon et des séries de passes dans la zone adverse a fait les beaux jours du Barça, et de l'Espagne ces dix dernières années où la révolution culturelle fut immense et réussie jusqu'en sélection. Remis au goût du jour par Luis Aragones en sélection, et prolongé en Catalogne par Pep Guardiola, l'un des disciples de Cruyff, le tiki-taka a ramené le football espagnol sur le devant de la scène. Imité, mais jamais égalé, il a fait des émules un peu partout. L'essoufflement du tiki-taka n'est que la suite logique d'une révolution. Elle nait, se développe, atteint un sommet, avant de décliner lentement, mais sûrement. Avant de prôner un football basé sur la possession, il y eut aussi la révolution Sacchi, premier entraîneur à mettre en place la zone à tous les postes, et pas seulement en défense. Il y eut enfin la mode du numéro 10, dont les dignes représentants sont de plus en plus rares aujourd'hui. Comme la société, le football évolue. Le tiki-taka a sans doute fait son temps et une époque pourrait se terminer avec l'élimination de l'Espagne dès les huitièmes de finale en Russie. Une époque riche en succès, comme peut-être aucune ne l'avait été auparavant. Les adeptes de cette philosophie de jeu vont devoir aujourd'hui se réinventer.

Le football est en train de changer. Défendre n'est plus seulement un combat physique, c'est aussi une science exacte du placement. Des équipes comme la Croatie ou l'Uruguay ne sont pas des adeptes du stationnement d'un bus devant la surface de réparation, comme le furent bon nombre d'équipes italiennes avant elles. Elles défendent intelligemment, en équipe, et se projettent à une vitesse incroyablement élevée à chaque récupération du ballon.

L'heure est aux adieux annoncés. Iniesta, le joueur qui symbolise le mieux cette fin de cycle, prend sa retraite internationale. Tous les quatre ans, c'est un nouveau cycle. De nouveaux objectifs, de nouveaux joueurs. Peut-être aussi des équipes plus attractives. C'est une réflexion à mener. Mais il n'y a pas que cela. Il y aura de bonnes questions à poser. Sans parler d'enterrement, il se peut que ce soit un au revoir avec fierté. Mais est-ce vraiment qu'un au revoir ? Les observateurs avertis n'en sont pas si sûrs. Ronaldo, Messi, Iniesta et tant d'autres joueurs ne sont pas au mieux, mais ils peuvent toujours gagner.

Il n'en demeure pas moins que le Mondial de Russie marquera la fin d'un incroyable cycle de conquêtes...