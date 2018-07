Tunisie: Une édition haut en couleur

En outre, il a indiqué que ce salon offre l'opportunité pour les artisans de se rencontrer, de tisser des liens de coopération et des échanges d'expériences et d'unir leurs efforts pour la promotion, la vulgarisation et l'évolution des métiers artisanaux.

Promotion des régions

A noter qu'un espace spécial a été réservé à sept gouvernorats du pays, à savoir : Zaghouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Tozeur, Béja et Gabès pour exposer les produits artisanaux spécifiques de leurs régions. Nous citons entre autres des produits de tapisserie, des habits traditionnels, des articles de bijouterie, des meubles artisanaux, des produits de poterie artisanale, etc.

D'autres espaces ont été réservés aux nouveaux promoteurs dans le secteur artisanal, aux étudiants et aux diplômés des instituts supérieurs d'arts et métiers ainsi qu'aux artisans invalides.

Patrimoine culturel

Ce salon comporte toutes les formes et couleurs du patrimoine culturel ainsi que divers produits artisanaux tunisiens, mettant en exergue les différents aspects de la vie sociale, culturelle et économique.

Parmi les produits exposés, nous citons les habits traditionnels pour hommes, femmes et enfants confectionnés à partir de la laine, du coton et de la soie, les produits de décoration, de broderie, les meubles artisanaux, à l'instar des salons typiques arabes anciens, la pâtisserie tunisienne (notamment de Kairouan) et andalouse, les huiles essentielles extraites des diverses fleurs, les produits de gravure sur divers supports (bois, métal, verre), les tapis traditionnels, les couvertures en laine, etc.