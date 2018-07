Tunisie: Le dénouement !...

En attendant l'appel aux élections du nouveau bureau directeur, le président a déclaré que certains anciens dirigeants seront appelés pour renforcer le travail du président du club et finaliser les recrutements des joueurs dans les différentes sections du club.

Et le président du club de souligner : «Comme je l'ai promis, j'appellerai à des élections dès que le rapport financier sera parachevé mais actuellement il est impératif de préparer la saison prochaine. Nous faisons confiance aux qualités des enfants du club; entraîneurs et joueurs. Le staff technique entame le travail cette semaine pour évaluer le groupe et désigner les éléments nécessaires pour renforcer l'effectif».

Le coach Ben Romdhane entame son travail cette semaine, il sera assisté par l'ancien adjoint Néjib Khouaja. Ce dernier a une bonne connaissance du groupe et des qualités des joueurs puisqu'il a dirigé la JSK au cours de la dernière journée du championnat.

Renforts en vue

La mission du staff technique ne sera pas facile notamment après le départ de Kalaï, Laâmari et Munduga. D'autres éléments sont actuellement en pourparlers avec des équipes comme Bnina, Bouchniba et Sassi. Le coach aghlabide doit voir le groupe actuel pour remplacer les partants et préparer le programme de la prochaine phase des entraînements. Selon des proches du club, des contacts sont en cours avec des joueurs tunisiens et étrangers pour les engager. En attendant, c'est le coach qui donnera son avis pour finaliser ces engagements.

Pour leur part, les supporters pensent que les dirigeants de la Chabiba doivent remanier leurs méthodes de travail pour retrouver la sérénité et surtout la confiance des joueurs.