Tunisie: Dix jours de repos pour Rami Jeridi

Ce dernier devait prendre la tête de l'équipe première et il a déjà supervisé à cet effet le retour aux entraînements des joueurs clubistes. Seulement, Benito Floro aurait réclamé un salaire beaucoup plus élevé que celui qui lui a été proposé par les dirigeants clubistes. En clair, un accord avait été trouvé, dans un premier temps, sur toutes les modalités de l'engagement mais le technicien espagnol a exigé, lors de sa dernière réunion avec la direction clubiste, le doublement du salaire proposé par le CA et refusé la nomination d'adjoints tunisiens. A priori, le nouvel entraîneur du Club Africain sera étranger. La direction du club s'active pour boucler ce dossier dans les jours à venir.

