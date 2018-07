Tunisie: Ali Maâloul répond à ses détracteurs !

Nabil Maâloul, le sélectionneur de la Tunisie, savait que son équipe n'irait pas en 8es de finale. Tombée dans un groupe avec l'Angleterre et la Belgique, la Tunisie n'avait aucune chance d'aller en 8es selon son sélectionneur. Ainsi, après avoir laissé entendre que son groupe était taillé pour accéder aux ¼, Mâaloul a opéré un virage à 360° : «Quand on s'est retrouvé dans ce groupe, nous savions que la troisième place serait notre meilleur espoir ».

Il a indiqué qu'il n'était pas à son meilleur niveau et a reconnu avoir commis beaucoup d'erreurs lors des matches des Aigles de Carthage. Il a également rappelé à ceux qui l'ont critiqué qu'ils avaient la mémoire courte, sachant qu'il avait réalisé d'excellentes performances avec la sélection auparavant, et qu'il a même été choisi meilleur latéral gauche d'Afrique, chiffres à l'appui.

