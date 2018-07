Tunisie: Déficit de communication

En d'autres termes, Nabil Maâloul a pris au dépourvu le président de FTF en déclarant viser les quarts de finale. Et même s'il pensait booster le moral de ses joueurs, le sélectionneur national a commis une grosse erreur dans sa stratégie de communication.

En effet, le président de la FTF et le sélectionneur national doivent tenir un même discours et sont censés se concerter mutuellement pour se mettre d'accord sur le message à transmettre à l'opinion publique à travers les médias. En ce sens, Wadii El Jerry et Nabil Maâloul devaient se mettre d'accord sur les choses à dire et, surtout, sur les choses à ne pas dire. Or, Nabil Maâloul a fait cavalier seul en affichant ses ambitions « irréalistes » de vouloir atteindre les quarts de finale au Mondial de Russie.

Situation plus qu'embarrassante !

Après les déclarations fracassantes du sélectionneur national, Wadii El Jerry a préféré se réfugier dans le silence. Et même quand on l'a interrogé sur les ambitions de la sélection nationale, il a toujours répété le même discours : «Nous nous trouvons dans un groupe difficile. Cela ne nous empêche pas d'aspirer à une qualification aux huitièmes de finale».

Sur le plateau d'Al Wataniya 1, Wadii El Jerry a insisté sur le fait qu'il n'a jamais parlé dans ses déclarations d'une qualification aux quarts de finale. Il ne pouvait pas non plus démentir publiquement son sélectionneur national en pleine compétition, préférant se réfugier dans le silence.

Bref, Nabil Maâloul s'est mis dans une situation plus qu'embarrassante pour lui et pour son entourage. Et franchement, on ne sait pas quelle mouche a piqué Nabil Maâloul en Russie pour s'être comporté aussi étrangement, lui, qui est connu pour être fort en communication.

En ne se faisant pas entourer de ses adjoints sur le banc des remplaçants, en enfilant des gants aux entraînements après la blessure de Farouk Ben Mustapha et en monopolisant l'espace public, Nabil Maâloul a couru à sa propre perte.

Aux yeux de l'opinion publique, il résume à lui seul l'échec de l'équipe de Tunisie au Mondial de Russie.