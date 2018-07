Tunisie: «Nabil Maâloul a réussi à 80%»

Al Jari a, ensuite, précisé que la délégation tunisienne était composée de 54 membres et qu'il aurait pu y avoir trois autres membres : «Quand on critique, il faut avoir une information exacte et les données qui vont avec. Il y a eu des délégations de 94 membres. La Fifa nous a permis d'avoir 57 membres et l'Etat n'a dépensé aucun sou durant la préparation et au cours du Mondial. Quant à l'avion, je tiens à préciser que la FTF a signé un contrat de sponsoring avec Tunisair».

Je ne veux pas m'étaler maintenant en public sur son avenir. Mais je pense qu'il a réussi à 80%. Je préfère qu'il continue, surtout qu'il connaît très bien le groupe. C'est mon avis personnel et tout sera décidé lors de la réunion du bureau fédéral. Quant aux adjoints, ils n'ont pas été remerciés. Mais ils sont pistés par des clubs. Je pense que tout sera plus clair dans une quinzaine de jours», a affirmé le patron de la FTF.

