Tunisie: Des entreprises allemandes en prospection

Une délégation d'entreprises allemandes opérant dans le domaine du recyclage des déchets a effectué une visite, du 25 au 29 juin, en Tunisie, organisée par la Chambre tuniso-allemande de commerce et d'industrie en partenariat avec Afrika-Verein (l'Association de l'économie allemande pour l'Afrique) et soutenue par le ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie.

Il est à noter que 2,2 millions de tonnes de déchets ménagers et 2,5 millions de m3 de déchets de construction sont générés chaque année en Tunisie. Leur exploitation reste encore loin des objectifs escomptés et constitue une problématique majeure pour les autorités tunisiennes avec la prolifération des décharges sauvages et son impact sur l'environnement et le bien-être des citoyens.

D'où l'intérêt allemand pour développer le partenariat dans ce domaine qui reste encore mal exploité dans notre pays. Ainsi, la délégation allemande a visité plusieurs institutions nationales intervenant dans le domaine du recyclage des déchets, à l'instar de l'Agence nationale de protection de l'environnement (Anpe), le Centre international des technologies de l'environnement de Tunis (Citet), la municipalité de Tunis ainsi que la décharge de Borj Chakir. De même, des rencontres B to B ont été organisées pour explorer les opportunités d'affaires entre entreprises allemandes et celles tunisiennes.

A ce niveau, Ibrahim Dabache, président de l'AHK Tunisie, a souligné que plusieurs techniques de recyclage des déchets sont applicables dans les décharges et usines tunisiennes, comme le traitement mécano-biologique, au cours duquel les déchets ménagers sont séparés en différentes fractions afin de recycler de manière plus adaptée chaque catégorie de résidus.